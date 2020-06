Altach sucht Verstärkungen und plant mit Zellhofer

Fünf Jahre nach dem Abstieg meldet sich Altach wieder in der Bundesliga zurück. Das 2:2 in St. Pölten war das Meisterstück für die Mannschaft von Damir Canadi, die in dieser Saison die Erste Liga nach Belieben beherrschte und der einige in der Bundesliga einen ähnlichen Erfolgslauf zutrauen, wie ihn derzeit Aufsteiger Grödig hat. "Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Rolle spielen werden", sagt Goalgetter Hannes Aigner.

Auch wenn der Aufstieg erst jetzt fixiert wurde, im Hintergrund stellt der Klub schon seit Wochen die Weichen für die Rückkehr in die Bundesliga. Der Vertrag mit Erfolgstrainer Damir Canadi wurde bereits vorzeitig bis 2015 verlängert, auch Sportdirektor Georg Zellhofer soll weiter in Altach am Ball bleiben.

Das Duo ist auch schon fleißig auf Spielersuche: Am vergangenen Wochenende waren Canadi und Zellhofer Augenzeugen beim 1:1 zwischen Wacker Innsbruck und der Wiener Austria. Im Visier der Vorarlberger: der Tiroler Abwehrspieler Stipe Vucur, den Canadi noch aus seiner Trainerzeit beim FC Lustenau kennt. Vucur hat bereits angekündigt, dass er die Innsbrucker im Falle des Abstiegs verlassen wird.