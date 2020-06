Aufregung um Bundesliga-Wintertermine

Viele Österreicher schaffen den Sprung ins Ausland. Vor allem deutsche Klubs verpflichten immer wieder gerne Österreicher. Leidet die Qualität der Liga an diesen Abgängen?

Ein bisschen vielleicht. Viele der Spieler, die später ins Ausland gehen, spielen ja länger in österreichischen Vereinen und heben so auch das Niveau der Liga. Dass ausländische Klubs sie abwerben wollen, spricht ja auch für die Qualität dieser Spieler. Es werden aber immer wieder gute, junge Spieler nachkommen.

Sie spielten sowohl für Austria Wien, für Austria Salzburg und für Wacker Innsbruck. Welcher dieser drei Vereine ist Ihr liebster?

(Lacht) Ich gebe immer alles für die Mannschaft, bei der ich gerade unter Vertrag stehe. Ich mag jeden dieser Vereine und habe auch zu jedem eine Verbindung. Auf internationaler Ebene bin ich seit meiner Kindheit Fan von Juventus Turin.

Sie kamen 2004 mitten in der Stronach-Ära zur Wiener Austria. Wie empfanden Sie die Zeit unter dem Milliardär und was halten Sie von seiner neuen Karriere als Politiker?

(Lacht) Zur Politik von Herrn Stronach werde ich mich nicht äußern. Ich denke, das ist nicht meine Aufgabe als Fußballspieler. Die Zeit unter Stronach war wichtig für Austria Wien, weil er ein großer Geldgeber war. Im Fußball ist Geld immer ein essentieller Faktor, da man in neue Spieler investieren muss und auch die Bedingungen im Klub verbessern kann.

Sie machten nur ein Mal im Jahr 2003 einen kurzen Abstecher ins Ausland zu Spartak Moskau. Warum sind Sie nach fünf Spielen wieder zurück nach Österreich gekommen?

Der Trainer, der mich damals zu Spartak Moskau geholt hatte, wurde kurze Zeit später wieder entlassen. Ich hatte in Russland nur Probleme und fühlte mich dort auch nicht sehr wohl. Meiner Familie ging es ähnlich. Wir wurden mit dem Land einfach nicht warm. Nichts lief so, wie es laufen sollte, sei es bei der Wohnungssuche oder mit dem Auto. Außerdem war ich sportlich nicht zufrieden bei Spartak. Deshalb war ich überglücklich, als ich schnell wieder nach Österreich zurückging und bei der Wiener Austria einen Vertag unterschreiben konnte.

Wegen einer Verletzung, die Sie sich bei einem gehaltenen Elfer zugezogen haben, ist ein Wechsel zum deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach geplatzt. Hätte das Ihr Sprungbrett auf die große europäische Bühne sein können?

Ich hätte mich bei einem größeren Klub auf jeden Fall weiterentwickeln können und mit meinen Leistungen überzeugen können. Wegen meiner Verletzung würde ich aber meinen, dass das sowieso nicht langfristig funktioniert hätte, weil ich damals darauf geschaut habe, möglichst schnell wieder gesund zu werden und viel Spielpraxis zu bekommen. Bei einem Wechsel wäre ich mit meiner Verletzung auch im Ausland lange auf der Bank gesessen und vielleicht nicht mehr zum Einsatz gekommen.

An welchen Moment ihrer langen Karriere denken Sie besonders gerne zurück?

Im Fußball sind natürlich Titel etwas ganz besonderes. Die konnte ich nur mit der Austria holen. Am schönsten war auf jeden Fall der Meisterschaftstitel im Jahr 2006. Die vier Cup-Titel waren auch Highlights in meiner Karriere. Mit Wacker Innsbruck haben wir letztes Jahr nicht die Möglichkeit gehabt, um den Titel mitzuspielen. Da bezeichnen wir schon ganz andere Sachen als Erfolg. Letzte Saison waren die Spiele gegen Ende absolut wahnsinnig. So etwas habe ich in meiner ganzen Laufbahn nicht erlebt. Der Druck und die Hoffnung, den Abstieg noch vermeiden zu können, waren enorm. Da war die Erleichterung und die Freude, die wir alle verspürten, als wir den Klassenerhalt geschafft hatten, auch ein wunderbares Erlebnis.

Viele ehemalige Fußballer entscheiden sich nach ihrer aktiven Karriere für eine Trainerlaufbahn. Haben Sie sich das auch schon überlegt?

Ja. Ich habe bereits, die A-Lizenz für den Trainerschein gemacht. Nach meiner aktiven Karriere möchte ich zunächst als Tormann-Trainer arbeiten, allerdings fehlt mir dafür noch der passende Trainerschein. Den kann ich aber erst machen, wenn ich nicht mehr auf dem Platz stehe.