Auch Frauen-Nationalteams bekommen eine Nations League

Auch die Frauen bekommen eine Nations League. Der europäische Fußballverband führt den Nationalteam-Bewerb ein, wie am Donnerstag nach einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am Vortag bekannt gegeben wurde. Das neue Format mit EM-Qualifikation und Nations League soll erstmals ab Herbst 2023 laufen und gelte mit Blick auf die Frauen-EM 2025. In der Frauen-Ausgabe wird es Aufsteiger und Absteiger aus insgesamt drei Ligen mit Gruppen zu je drei oder vier Teams geben.