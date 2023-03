Attacke auf Goalie in der Europa League: Haftstrafe für Fußball-Fan

Ein Fan des niederländischen Fußballklubs PSV Eindhoven ist wegen einer Attacke auf den Torhüter des spanischen Vereins FC Sevilla während des Europa-League-Duells vor zwei Wochen zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Außerdem darf der 20-jährige Mann zwei Jahre lang nicht das Gebiet rund um das Philips-Stadion in Eindhoven betreten, urteilte der Richter am Mittwoch in 's-Hertogenbosch. Ein Monat der Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.