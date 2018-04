Atletico Madrid hat in der 30. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona auf neun Punkte reduziert. Nachdem die Katalanen am Samstag beim FC Sevilla ein 2:2 erreicht hatten, gewann der Tabellenzweite am Sonntag daheim gegen Deportivo La Coruna mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Kevin Gameiro in der 34. Minute aus einem Elfmeter.