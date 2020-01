Asiens Verband verschob Heimspiele iranischer Fußball-Klubs

Der Asiatische Fußball-Kontinentalverband (AFC) will die Heimspiele iranischer Klubs in der asiatischen Champions League in den Vereinigten Arabischen Emiraten austragen lassen. Die Partien werden zudem auf den 25. Jänner verschoben, teilte der Verband am Mittwoch mit. Die AFC begründete die Entscheidung mit Sicherheitsbedenken und den jüngsten Reisewarnungen für den Iran durch verschiedene Länder.

Ursprünglich sollten zwei iranische Teams bereits am Dienstag spielen. Betroffen sind Schahre Chodro Maschahd, Sepahan Isfahan und die beiden Teheraner Mannschaften Esteghlal und Persepolis, die sich für die Champions League qualifiziert haben.