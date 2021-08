AS-Roma-Trainer José Mourinho sorgte einmal mehr für Aufregung

Beim Testspiel gegen Betis Sevilla lieferte José Mourinho einmal mehr ein Beispiel, warum er so polarisiert. Nachdem Roma-Spieler Lorenzo Pellegrini wegen Reklamierens nach knapp einer Stunde Gelb-Rot sah, verlor der Star-Trainer die Nerven. Der Portugiese, der seit Juli in der italienischen Hauptstadt an der Seitenlinie steht, verließ daraufhin seine Coaching-Zone, marschierte aufs Spielfeld und deckte Schiedsrichter Figueroa Vázquez mit Schimpftiraden ein.