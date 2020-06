Arjen Robben, tragische Figur

Man kann Arjen Robben sicherlich nicht mangelndes Selbstvertrauen nachsagen. Aber es häufen sich die Indizien für die These, dass der 28-Jährige kein Mann für jene richtungsweisenden Situationen ist, in denen Kleinigkeiten über Titel entscheiden.



Der Niederländer vergab am Samstag nicht nur gestern einen Elfer beim Stand von 1:1 in der Verlängerung. Er hatte sich schon zuletzt im Meisterschafts-Showdown gegen Dortmund den Ball geschnappt und nicht vom Elferpunkt getroffen. Die Bayern verloren 0:1, Dortmund war so gut wie Meister.