Argentinien zeigt deutsche Grenzen auf

So wirklich mag ihn niemand, den Länderspieltermin Mitte August, weil die Meisterschaft in einigen Ländern gerade erst und in anderen Ländern noch gar nicht begonnen hat. Aber auch am Mittwoch haben sie fast alle gespielt, um sich für die WM-Qualifikationsspiele im September vorzubereiten. Fast 50 Spiele im freundschaftlichen Rahmen fanden statt.



Auch die österreichischen Gegner auf dem Weg zur WM 2014 in Brasilien waren im Einsatz: Deutschland, Schweden und Irland.



Die Deutschen, die allerdings auf einige Bayern-Spieler verzichteten, bekamen von Argentinien die Grenzen aufgezeigt, wohl auch, weil man eine Stunde in Unterzahl spielen musste. Zieler hatte Sosa im Strafraum gefoult und war als erster Keeper in der 104-jährigen deutschen Länderspielgeschichte ausgeschlossen worden.



Ersatzkeeper ter Stegen konnte zwar den von Messi erbärmlich geschossenen Elfmeter abwehren, musste sich dann aber drei Mal geschlagen geben: Zunächst stellte sich Khedira patschert an und lenkte einen Eckball ins eigene Tor (45.). In Hälfte 2 traf Messi von der Strafraumgrenze – 2:0 (52.). Schließlich stellte Di Maria mit einem Weitschuss auf 3:0 (73.). Höwedes sorgte zwar für den Ehrentreffer (81.), die Deutschen hätten aber noch höher verlieren können, die ballsicheren Argentinier ließen viele Chancen ungenützt.



Die Schweden hatten sich Rekordweltmeister Brasilien eingeladen. Es war eine Neuauflage des WM-Finales 1958 und das letzte Länderspiel im altehrwürdigen Rasunda-Stadion im Stockholmer Vorort Solna.



Die Brasilianer gewannen durch Tore von Olympia-Torschützenkönig Leandro Damião (32.) und Pato (84., 86./ Elfmeter) mit 3:0. Bei den Schweden fehlte der angeschlagene Zlatan Ibrahimovic, der wie Königin Silvia und Pele unter den Zuschauern war.



Irland schoss zwar in Serbien kein Tor, erhielt allerdings auch keinen Treffer.



Abseits der Österreich-Gruppe revanchierte sich England für die WM-Viertelfinal-Niederlage mit einem 2:1-Erfolg gegen Italien.



Die Niederlande kassierte beim Debüt von Teamchef Van Gaal in Belgien eine 2:4-Pleite.



Spanien feierte in Bayamon gegen Puerto Rico einen knappen 2:1-Erfolg. Santi Cazorla (42.) und Cesc Fabregas (45.) sorgten noch vor der Pause für die Entscheidung. Ebenfalls einen Sieg gab es für Portugal. Die Portugiesen setzten sich dank Toren von Nelson Oliveira (30.) und Kapitän Cristiano Ronaldo (51.) in Sao Joao da Venda gegen Panama mit 2:0 (1:0) durch.