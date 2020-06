"Quenelle"-Gruß: Fünf Spiele Sperre für Anelka

West-Bromwich-Stürmer Nicolas Anelka ist am Donnerstag vom englischen Fußball-Verband für fünf Spiele gesperrt worden. Außerdem muss der Franzose 80.000 Pfund (97.252,61 Euro) bezahlen. Grund für die Sanktion gegen den 34-Jährigen war dessen "Quenelle"-Gruß nach einem Tor beim 3:3 gegen West Ham United am 28. Dezember des Vorjahres. Diese Geste gilt in Frankreich als verkappter Nazi-Gruß.

Urheber des "Quenelle" ist der französische Komiker und Aktivist Dieudonne M'bala M'bala, der als Holocaust-Leugner in Frankreich bereits mehrfach zu Geldstrafen verurteilt worden ist.

Nach Angaben des englischen Fußball-Verbands kann Anelka Einspruch gegen das Urteil einlegen. Dazu hat der 34-Jährige sieben Tage Zeit. Sein Klub reagierte noch am Abend auf den Schuldspruch und suspendierte Anelka für die Dauer des Disziplinarverfahrens.