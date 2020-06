Andreas Dobers Rückkehr zu Rapid

Freudig begrüßt wurde am Donnerstag ein alter Bekannter beim Rapid-Training im Prater. Andreas Dober, der für diese Saison keinen Vertrag mehr bekommen hat, beobachtete seine früheren Kollegen bei der Vorbereitung auf das Sonntagsspiel in Ried.

Der 26-Jährige absolvierte zuletzt ein Probetraining beim US-Klub in Portland, verletzte sich aber noch vor einem Vertragsabschluss am Oberschenkel. Da der rechte Verteidiger bis zur Zwangspause einen guten Eindruck hinterließ, soll Dober nach Ausheilung der Muskelverhärtung noch einmal bei den Timbers vorspielen. In einer Woche plant der Wiener den zweiten Versuch in den USA.

Einen neuen Vertrag unterschreiben darf Dober jederzeit und auch nach Ende der Transferzeit der Major League Soccer (30. April), weil der Kontrakt mit dem Zweitligisten Hartberg bereits aufgelöst wurde.

Gesehen hat Dober beim Rapid-Training, dass sein früherer Konkurrent Christian Thonhofer krank gefehlt hat. Markus Katzer wird nach seiner Muskelverletzung in Ried noch pausieren. Thomas Prager will mit einer Spezialschiene spielen. Steffen Hofmann ist wieder topfit.