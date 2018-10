Amateurfußball: Der ÖFB erwägt fünf Spielerwechsel

Bis zum endgültigen Beschluss ist es jedoch noch ein weiter Weg. Zunächst muss man sich über die genaue Anzahl von Wechselspielern und die Zeitpunkte von Austäuschen einig werden, danach benötigt man Beschlüsse des Komitees Sport und der Sportkommission, ehe die Angelegenheit vom ÖFB-Präsidium offiziell besiegelt werden könnte.

Laut ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer wäre eine endgültige Beschlussfassung im kommenden März oder April denkbar. „Wenn das von allen gewünscht wird, werden wir dem Rechnung tragen“, erklärte der Jurist.

Tests

Die Clubs der höchsten Spielklasse und das ÖFB-A-Team sind von dieser Angelegenheit nicht betroffen - zumindest vorerst. Es ist nämlich gut möglich, dass die internationalen Regelhüter gemeinsam mit den großen Dachverbänden einen Testballon starten und die fünf Auswechslungen früher oder später auch in den wichtigsten Bewerben einführen. „Das kann ein Test sein. Auch andere Neuerungen wie zum Beispiel die Rückpassregel oder technische Hilfsmittel sind zunächst auf niedrigerer Ebene ausprobiert worden“, sagte Hollerer.

Für Schöttel würde eine künftige Einführung in den Top-Bewerben Sinn machen. „Gerade ganz oben gibt es die größten und teuersten Kader.“ Allerdings dürfte die Erhöhung des Austauschkontingents die Klassenunterschiede wohl weiter erhöhen.

Reiche Clubs mit qualitativ und quantitativ starken Teams müssten auch bei fünf Auswechslungen keinen Leistungsabfall befürchten und könnten auf die Bank degradierte Starspieler bei Laune halten. Im Vergleich dazu würden sich kleinere Vereine wohl schwerer tun, durch Wechsel für Akzente zu sorgen.

Derzeit sind in den jeweiligen nationalen Top-Ligen, im Europacup und bei A-Nationalteam-Pflichtspielen drei Wechsel erlaubt. Im Falle einer Verlängerung im Cup, Europacup, bei einer WM oder EM darf ein vierter Austausch vorgenommen werden. Bei Testspielen von Nationalmannschaften wie jenem zwischen Dänemark und Österreich am (heutigen) Dienstag in Herning können die Trainer bis zu sechs Kicker ersetzen.