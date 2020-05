Am Rücken der Arbeitnehmer

Der Druck auf Brasilien, die Infrastruktur für die WM rechtzeitig fertigzustellen, steigt. Gewerkschafter Gustavo Garcia engagiert sich dafür, dass dabei die Rechte der Arbeitnehmer nicht unter die Räder kommen. Der KURIER sprach mit ihm über



...die Fußball-WM Die Mehrheit denkt nur an das große Fest. Die meisten vergessen aber, dass sie nichts davon direkt sehen können, weil sie sich die Eintrittskarten gar nicht leisten können. Es wird eher ein Spektakel für Touristen als für die Einheimischen.



... die Baustellen Nicht immer werden die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten. Im Maracana-Stadion in Rio gab es trotz 24-Stunden-Betrieb keine 24-stündige medizinische Versorgung, wie vereinbart. Außerdem sind einige Spielstätten überdimensioniert und werden nach der WM als "weiße Elefanten" herumstehen.



... negative Effekte der sportlichen Großveranstaltung In Rio sind etwa die Immobilienpreise im Vorjahr um 30 Prozent in die Höhe geschnellt.



... die Kluft Arm - Reich In den vergangenen zehn Jahren ist das Einkommen der Ärmsten zwar um 69 Prozent gestiegen, aber ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Das der Reichsten wuchs um zehn Prozent. Wir haben nach wie vor die zweitschlechteste Einkommensverteilung der Welt.



... die wichtigsten Herausforderungen Wir brauchen ein entschiedenes Vorgehen gegen die Korruption sowie gegen die Kriminalität.