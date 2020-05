Alter schützt vor Toren nicht

Er wäre ein ideales Werbe-Testimonial für VW. Denn er läuft und läuft und läuft. Trotz der vielen Kilometer, die er in seiner langen Karriere abgespult hat, stand er nie lange in der Werkstatt und braust immer noch gegnerischen Abwehrspielern um die Ohren.



Ryan Giggs ist die lebende und noch immer laufende Legende von Manchester United, eine Fixgröße seit unzähligen Jahren. Und ein Mann, der seine eigenen Rekorde bricht. Beim 1:1 gegen Benfica in Lissabon erzielte er nicht nur den Ausgleich, sondern ist dadurch mit 37 Jahren und 289 Tagen der älteste Torschütze in der Champions League.



"Ich fühle mich nach wie vor fit und jung genug, um auf diesem Niveau mitzuhalten", nimmt der Waliser nach dem verlorenen Endspiel der letzten Saison abermals den Titel in der Königsklasse ins Visier. "Wir sind stark genug dafür."



Für die in der Fremde starken Engländer war es in Lissabon übrigens nach 564 Minuten das erste Gegentor für ManU in einem Champions-League-Auswärtsspiel. Oscar Cardoso hatte die Portugiesen in Führung gebracht (24.). Manager Alex Ferguson nahm's gelassen zur Kenntnis: "Irgendwann ist es eben so weit."