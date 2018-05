Als Mohamed Salah ein Chancentod war

Nur die Schusstechnik sei es aber nicht gewesen. „Er hat immer den Tormann angeschaut und ihn dann angeschossen“, erzählt Hoffmann. „Wer die besten Stürmer der Welt beobachtet, sieht, dass sie in diesen Situationen den Ball im Fokus haben.“ An der „falsch“ verinnerlichten Technik und Fußhaltung zu arbeiten, sei zeitaufwendig gewesen. Gelohnt hat es sich allemal. Mit 32 Treffern wurde der heute 25-Jährige Torschützenkönig in der Premier League. Dazu traf er zehn Mal in der Champions League.

Im ägyptischen Team hat Salah 33 Tore in 57 Länderspielen erzielt. Bei seinen jüngsten fünf Einsätzen in der WM-Qualifikation erzielte er fünf Tore. Bei der WM in Russland ist er großer Hoffnungsträger seines Landes. In Gruppe A haben die Nordafrikaner bei ihrer erst dritten WM nach 1934 und 1990 gegen Russland, Saudi-Arabien und Favorit Uruguay durchaus Chancen auf den Aufstieg.