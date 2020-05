Almer: "Ich besitze genug Qualität"

Sie haben sich danach entschieden, nach Deutschland zu gehen. Aber nur in die zweite Bundesliga.

Was heißt „nur“? Die Spitzenklubs in der Liga haben mehr Budget als die Austria oder Rapid. Düsseldorf ist ein absoluter Traditionsklub, der wieder nach oben will. Unser Stadion hat für mehr als 50.000 Fans Platz. Beim ersten Spiel waren 31.000 Fans da, bei der Saisoneröffnung 10.000. Wir haben fast sieben Stunden lang Autogramme geschrieben. Und im Trainingslager in der Flachau waren Tag für Tag zwischen 50 und 100 Anhänger zuschauen.



Sie sind in Flachau zur Mannschaft gestoßen. War das ein harter Start für Sie?

Aufgrund des intensiven Trainings habe ich einen derartigen Muskelkater gehabt, dass ich kaum Stiegen steigen konnte. Ich hatte anfangs körperliche Defizite, die habe ich durch wöchentliche zusätzliche Einheiten wettgemacht.



Hat Ihnen Trainer Meier vor Saisonbeginn mitgeteilt, dass Sie nicht spielen? Oder hat er die schlechte Botschaft überbringen lassen?

Der Trainer redet mit allen, auch mit den Ersatzspielern, sagt was sie verbessern müssen. Dinge direkt anzusprechen ist etwas, was mir in Deutschland gefällt. In Österreich wird selten etwas so direkt an- und ausgesprochen.