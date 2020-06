Alles Neu in der Salzburger Akademie

Die personellen Umbauarbeiten in Salzburg schreiten munter voran. Ernst Tanner, der neue Geschäftsführer der Salzburger Akademie, stellte sein Team der Öffentlichkeit vor. Und der Deutsche setzt auf die deutsche Welle.



Thomas Letsch wird ab sofort als sportlicher Leiter der Akademie fungieren. Der 44-Jährige arbeitete bisher als Trainer und Co-Trainer u.a. bei den Stuttgarter Kickers, der SG Sonnenhof Großaspach und dem SSV Ulm. "Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe bei Red Bull Salzburg, den Nachwuchsbereich weiter zu entwickeln und eine gemeinsame Spielphilosophie aller Jugendmannschaften zu verwirklichen", sagt der Deutsche, der auch die U-16-Mannschaft betreuen wird. Interessant: Letsch ist nach Leipzig-Trainer Alexander Zorniger der zweite Ex-Trainer des deutschen Viertliga-Klubs SG Sonnenhof Großaspach, der nun für Red Bull arbeitet.



Aber Letsch hat auch mit Ralf Rangnick einen gemeinsamen Ex-Arbeitgeber. Der Red-Bull-Sportchef arbeitete von 1996 bis 1999 in Ulm als Trainer, Letsch von 2005 bis 2007 als Co-Trainer. "Ich freue mich, dass wir Thomas Letsch für unser Team gewinnen konnten. Als sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung und Trainer der U 16 nimmt er eine entscheidende Position ein, damit wir unsere Philosophie in allen Altersklassen vermitteln und umsetzen können", meint Rangnick.

Einer, der in Ulm unter Rangnick Spieler war, später für den Klub auch als Co-Trainer und Trainer arbeitete, wird künftig ebenfalls in der Red-Bull-Akademie tätig sein: Janusz Gora wird künftig die U 14 betreuen und Co-Trainer der U 18 sein. Der 49-jährige Pole wurde in Deutschland durch ein Wort berühmt: Nach einem Bundesligaspiel gegen Hansa Rostock, bei dem vier Ulmer Spieler und Trainer Martin Andermatt von Schiedsrichter Herbert Fandel ausgeschlossen wurden, rief er erbost "Skandal" in eine Kamera. Stefan Raab zeigte diesen Clip permanent in seiner Show "TV total".

Eine neue Aufgabe hat auch Alexander Zickler. Der Salzburger Ex-Torjäger wird künftig als Co-Trainer der Salzburger U 16 fungieren. "Es ist sehr wichtig, dass wir die grundlegende Neuausrichtung der Trainingsarbeit im Nachwuchsbereich rasch über die Bühne bringen konnten. Von dieser Neuordnung erwarten wir uns eine noch intensivere und effizientere Talentförderung", erklärt Geschäftsführer Ernst Tanner.