Alles entschieden: Wenn 20 Punkte im Abstiegskampf reichen

Für die St. Pöltner zählt nur noch die Relegation. Oder eine Lizenzverweigerung der Bundesliga für Hartberg (wegen Infrastruktur-Problemen), dann würde die Relegation entfallen.

Im Lavanttal wird hingegen der billigste Klassenerhalt seit langer Zeit den Ärger über die schwächste Saison in der Bundesliga dämpfen. In den 23 Spielen seit dem ersten Trainerwechsel in St. Pölten reichte ein einziger Sieg (1:0 in Graz), um die Distanz in den Keller zu wahren. Siegesprämien in Heimspielen konnten seither komplett eingespart werden. Nur zehn Punkte wurden in acht Monaten geholt, ergibt insgesamt 20.

Zum Vergleich: Ried ist in der Vorsaison mit 35 Punkten abgestiegen, 42 Zähler hatte am Ende der WAC.