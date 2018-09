Alessandro Schöpf zeigt Schalke den Weg aus der Krise

Mit der fünften Niederlage im fünften Spiel hatte Schalke vor einer Woche den eigenen Negativrekord von vor zwei Jahren eingestellt. „Es war damals beschissen, und es ist heute beschissen“, sagte Schalkes Manager Christian Heidel vor der Partie gegen seinen früheren Verein Mainz 05. Und ausgerechnet gegen diese Mainzer sollte am Samstag der erste Erfolg gelingen.

Bei Mainz konnte der Wiener Philipp Mwene, der als rechter Verteidiger erstmals von Beginn an spielen durfte, eine Flanke von Konopljanka nicht verhindern. In der Mitte bewies Schöpf bei seinem Laufweg auch noch perfektes Timing und nickte sträflich alleine gelassen in aller Ruhe ein. Trotz zweier Aluminiumtreffer in der zweiten Hälfte (Konopljanka, Uth) sollte es das einzige Tor des Spiels bleiben.

Fünf Österreicher standen gleich von Beginn an bei der Partie zwischen Hoffenheim und Leipzig auf dem Platz. Bei den Gastgebern wie gewohnt Florian Grillitsch und diesmal auch Florian Posch, bei den Gästen Sabitzer, Ilsanker und Laimer. Das Trio feierte letztlich einen 2:1-Sieg gegen das Team von Julian Nagelsmann, der nach der aktuellen Saison die Seiten wechseln und Leipzig coachen wird. Matchwinner war der Däne Yussuf Poulsen mit einem Doppelpack, die Gastgeber konnten in der Schlussphase über Kramaric nur noch verkürzen.