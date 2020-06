Alabas enger Freundeskreis

Sie kennen einander seit gemeinsamen Zeiten als Nachwuchs-Kicker oder drückten Schulter an Schulter die Schulbank. Philip Petermann, Daniel Luxbacher, Philipp Koblischek, Daniel Meindorfer und Alexander Aschauer (nicht im Bild) sind die engsten der vielen guten Freunde des David Alaba.



Dass die einstigen Teamkollegen heute nicht in der Champions League, sondern in der zweiten, dritten oder fünften Liga in Österreich oder Deutschland kicken, hat der Freundschaft allerdings keinen Abbruch getan. " David weiß, wer seine wirklichen Freunde sind", sagt Meindorfer, der heute beim SC Mannsdorf an der Donau in der 2. Landesliga Ost in Niederösterreich dem Ball hinterherjagt. "Wir waren immer eine kleine Gang, auch unsere Eltern sind gut befreundet."

Philip Petermann, der derzeit bei Parndorf in der Regionalliga das Tor hütet und noch den Sprung in die Bundesliga ins Auge fassen möchte, schlägt in dieselbe Kerbe. " David weiß, dass er auf uns zählen kann und umgekehrt ist es nicht anders." Mittlerweile ist Alaba für seine "Brüder", wie er sie liebevoll nennt, nicht nur Freund, sondern auch Vorbild. Petermann: "Wie David auftritt und sich in der Öffentlichkeit gibt, ist bemerkenswert. Da kann man sich viel abschauen."