Schwarzenegger hat heute Alaba und seine Bayern zu Gast

Das wird heute ein besonderer Tag für David Alaba: Gemeinsam mit seinem Klub FC Bayern ist der Wiener bei Arnold Schwarzenegger zu Gast. Der Hollywood-Star und Ex-Gouverneur des US-Staates Kalifornien hat die Münchner zu einer Privataudienz in sein Anwesen in Los Angeles geladen. Für Alaba wird es allerdings nicht das erste Treffen mit dem berühmten Landsmann sein, beim Ski-Weltcup in Kitzbühel ist man sich in der Vergangenheit begegnet.

Der deutsche Rekordmeister befindet sich gerade auf einer US-Tour, bei der man gegen Real Madrid, Arsenal London und den AC Milan testen wird.