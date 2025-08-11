Mit Alaba und Mbappé: Real Madrid kommt mit fast allen Stars nach Tirol
Wie bekannt kommt Real Madrid am Dienstag für einen Testspiel-Kracher nach Österreich. Die Königlichen aus Spanien treffen dabei um 19 Uhr (live ORF Sport+) auf die WSG Tirol. Das Innsbrucker Tivoli war mit knapp 16.000 Karten innerhalb einer halben Stunde ausverkauft.
Nun gab der spanische Rekordmeister am Montag bekannt, mit welchem Personal man nach Österreich fliegen werde. Die wichtigste Nachricht: David Alaba ist dabei. Österreichs Teamkapitän steht seit mehr als einer Woche nach überstandener Wadenverletzung voll im Mannschaftstraining bei Real und macht die Reise mit.
Wer geglaubt hat, Real würde mit einem Reserveteam nach Österreich kommen, der hat sich jedenfalls getäuscht. Auch Startorhüter Thibaut Courtois ist im 24-Mann-Kader von Trainer Xabi Alonso. dabei. In der Abwehr kommt Real mit dem sechsfachen Champions-League-Sieger und Kapitän Dani Carvajal, mit Eder Militao, Antonio Rüdiger und Neuzugang Dean Huijsen.
Mit dabei ist auch der türkische Jungstar Arda Güler sowie Frankreichs Superstar Kylian Mbappé. Auch Vinicius Junior wird am Tivoli zu sehen sein. Nicht dabei ist Jude Bellingham. Der Engländer laboriert aktuell an einer Schulterverletzung. Auch Endrick, Ferland Mendy, Federico Valverde und Eduardo Camavinga fehlen im Aufgebot.
