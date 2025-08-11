Wie bekannt kommt Real Madrid am Dienstag für einen Testspiel-Kracher nach Österreich. Die Königlichen aus Spanien treffen dabei um 19 Uhr (live ORF Sport+) auf die WSG Tirol. Das Innsbrucker Tivoli war mit knapp 16.000 Karten innerhalb einer halben Stunde ausverkauft.

Nun gab der spanische Rekordmeister am Montag bekannt, mit welchem Personal man nach Österreich fliegen werde. Die wichtigste Nachricht: David Alaba ist dabei. Österreichs Teamkapitän steht seit mehr als einer Woche nach überstandener Wadenverletzung voll im Mannschaftstraining bei Real und macht die Reise mit.