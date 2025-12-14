Alaba, Kroos und Co.: Wie die Icon League Wien erobert

OneRepublic, Lionel Richie, Green Day, Lenny Kravitz und James Blunt haben die Wiener Stadthalle heuer bereits in einen Konzertmagneten verwandelt. Am Sonntag strömen erneut Tausende junge Menschen in die Halle. Diesmal jedoch nicht für ein Konzert, sondern für ein Highlight, das Sport, Unterhaltung und Internet vereint. Das Finale der Icon League ist in Wien (17 Uhr/live Sport1).

Die Hallenfußball-Liga, angeführt von Ex-Profi Toni Kroos und Influencer Elias Nerlich, steht stellvertretend für einen Trend, der international am Vormarsch ist: Entertainment-Fußballformate. Die Icon League setzt dabei auf ein Fünf-gegen-Fünf mit Bande, zwei Halbzeiten zu je zwölf Minuten und ohne Abseits.

Das Besondere der Icon League sind die „Rule Breaker“. Diese Joker-Effekte sollen für überraschende Wendungen sorgen. Vor dem Spiel erhält jedes Team zwei dieser besonderen Karten: Eine davon darf pro Team zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Spiels aktiviert werden. Viele dieser Vorteile wirken zwei Minuten lang. Ein Team kann beispielsweise einen zusätzlichen Feldspieler erhalten oder den Gegner zwingen, einen Feldspieler ins Tor zu stellen. Andere Karten gewähren etwa fünf Freischüsse oder führen zu drei Duellen im Eins-gegen-Eins mit dem Goalie. Und genau das zieht vor allem junge Zuschauer in Scharen an. So auch in der Stadthalle: Das Finalturnier ist seit Wochen ausverkauft.