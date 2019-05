Ärger bei Israel: Dabbur sagt Herzog für EM-Quali ab

In knapp zwei Wochen geht die EM-Qualifikation in die nächste Runde. Bei Israel mit Teamchef Andreas Herzog, die am 7. und 10. Juni in Lettland und Polen gefordert sind, sorgt nun Stürmer Munas Dabbur für Ärger. Wie die Kronen Zeitung berichtet, wird der künftige Ex-Salzburger bei beiden Spielen fehlen. Der Grund: Dabbur heiratet, die Feierlichkeiten sollen schon seit einem Jahr geplant sein und sich über mehrere Tage erstrecken.