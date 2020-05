Admiras Rekordspieler verstorben

Todesfall. Er war einer der treuesten Spieler der Bundesliga-Geschichte: 17 Jahre spielte Herbert Oberhofer für einen einzigen Verein in Österreichs oberster Spielklasse. Nun ist der langjährige Admira-Kapitän laut der Homepage des Bundesligisten im Alter von nur 57 Jahren verstoben.



In der Saison 1973/’74 debütierte der Wiener bei den Südstädtern. Bis zu seinem letzten Spiel, einem 3:1 gegen den FC Tirol im April 1990, trug Oberhofer 429 Liga-Spiele das Admira-Trikot.



Oberhofer spielte den Großteil seiner Profi-Karriere, neben der er ein Jus-Studium abschloss, als Libero – mit großer Übersicht und Fairness. In der Bundesliga wurde er kein einziges Mal ausgeschlossen.



Neben ihm konnten Josef Degeorgi, Gerald Messlender und Ernst Aigner zu Teamspielern reifen. Oberhofer selbst absolvierte in den Jahren 1976 und 1977 insgesamt sechs Länderspiele für Österreich.