Abschied nach der Saison: GAK-Legende beendet Karriere

Der langjährige GAK-Kapitän Marco Perchtold beendet am Ende der Saison seine Fußballkarriere. Das gaben die Grazer am Mittwoch bekannt. Der 36-jährige Mittelfeldspieler absolvierte insgesamt 259 Pflichtspiele für die "Rotjacken" und kam in der laufenden Spielzeit auf 21 Einsätze beim Bundesliga-Aufsteiger. "Ich blicke auf eine wunderschöne Karriere zurück - mit vielen Emotionen und besonderen Menschen, auf die ich sehr stolz bin", sagte Perchtold.

Mit dem Regionalligisten Pasching gelang dem Grazer 2013 der Cupsieg, beim GAK war er vergangene Saison maßgeblich am Aufstieg ins Oberhaus beteiligt. "Dafür gebührt ihm großer Dank", sagte GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg. "Er hat in jeder Phase, ob in der Landesliga, Regionalliga, 2. Liga oder nun in der Bundesliga, stets Teamgeist bewiesen und alles für den Erfolg des Vereins gegeben - auch in Momenten, die für ihn persönlich herausfordernd waren."