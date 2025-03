Bundesliga live: Das GAK-Debüt von Trainer Ferdinand Feldhofer

Mit dem neuen Mann an der Seitenlinie will der GAK in der Qualifikationsgruppe ein Zeichen setzen. Ferdinand Feldhofer soll die Rotjacken vom sofortigen Wiederabstieg retten. Der nach Graz zurückgekehrte ehemalige Sturm-Profi will an den richtigen Schrauben drehen. „Wir haben einen Plan“, sagte Feldhofer vor seiner ersten Bewährungsprobe. Als erster Gegner baut sich am Samstag in Liebenau die WSG Tirol auf.