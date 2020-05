Admira verlängert mit Ouedraogo

Der FC Admira Wacker Mödling und Issiaka Ouedraogo gehen langfristig gemeinsame Wege. Der Stürmer aus Burkina Faso hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag am Montag vorzeitig um drei Jahre bis Sommer 2016 verlängert.



Der 24-Jährige, der seit Juni 2011 beim niederösterreichischen Bundesligisten spielt, hält in der laufenden Saison bei vier Treffern.



"Es freut uns riesig, dass wir auch künftig mit diesem tollen Spieler planen können. Er versprüht nicht nur am Rasen seine unbändige Energie, sein positiver Charakter geht auf die ganze Mannschaft über", sagte Admira-Manager Alexander Friedl.