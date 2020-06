Admira taumelt, Wr. Neustadt steht sicher

In seiner Heimat war der Ur-Salzburger richtig stolz auf seine Mannschaft. "Vor dem Spiel war es noch ein Glauben und Hoffen, dass wir hier vielleicht einen Punkt mitnehmen. Ich bin sehr zufrieden, wir hatten eigentlich nur in den ersten 20 Minuten Riesenprobleme", sagte Pfeifenberger, der wusste, warum sein Team erstmals nach fünf Niederlagen ins Serie in Salzburg punkten konnte: "Man hat gesehen, dass unsere Begeisterung individuelle Klasse wettmachen kann. Ich blicke optimistisch in die Zukunft, fordere allerdings weiter diese Begeisterung von meinen Spielern ein."



Vor drei Wochen war Wiener Neustadt im Niederösterreich-Derby der Admira 0:4 unterlegen. Beide Mannschaften hatten in diesem Spiel große Defensivschwächen offenbart, die in der Südstadt nur die Admira-Offensive ausnützen hatte können.



Während die Wr. Neustädter die Defensivprobleme mittlerweile offensichtlich in den Griff bekommen haben, ist das der Admira noch nicht gelungen. Die Südstädter schießen zwar weiter Tore en masse, haben aber trotzdem den Kontakt zu oberen Tabellenregionen verloren. Denn im Heimspiel gegen Salzburg vor neun Tagen waren vier Treffer zu wenig, um zu gewinnen, im Auswärtsspiel gegen Sturm waren am Samstag zwei Treffer zu wenig, um zu punkten.