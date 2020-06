Admira räumt beim Bruno ab

Die Admira war bei der von der Fußballer-Gewerkschaft VDF veranstalteten 16. Bruno-Gala der große Sieger: Die Spieler der höchsten beiden heimischen Spielklassen wählten die Südstädter, die als Bundesliga-Aufsteiger auf Rang drei landeten, wurden von den Kickern der beiden höchsten Spielklassen zur besten Mannschaft der vergangenen Saison gewählt, für Dietmar Kühbauer gab es die Auszeichnung für den besten Trainer. Außerdem wurde Marcel Sabitzer zum Aufsteiger der Saison ernannt. Der Preis für den besten Spieler ging an Jakob Jantscher von Doublegewinner Red Bull Salzburg.



Der Teampieler, der vor einem Wechsel zu Dynamo Moskau steht, durfte seine Ehrung nicht persönlich entgegennehmen. ÖFB-Nationaltrainer Marcel Koller untersagte Jantscher eine Teilnahme, um nicht die Vorbereitung auf das Deutschland-Spiel am 11. September zu stören. "Wir konzentrieren uns voll auf dieses Match und müssen alles ausblenden, was nicht dazupasst", sagte der Schweizer.