Admira hofft auf rote Wand: Freier Eintritt gegen Mattersburg

Der FC Admira lockt seine Fans mit freiem Eintritt zum Bundesliga-Spiel gegen den SV Mattersburg. Holen die Südstädter am Samstag (18.30 Uhr) in der drittletzten Runde zumindest ein Unentschieden, ist ihnen der Startplatz in der Qualifikation zur kommenden Europa League nicht mehr zu nehmen. Kostenlosen Eintritt gibt es für jene, die mit einem roten Kleidungsstück oder Admira-Trikot kommen.

Auch eine rote Perücke oder ein rot geschminktes Gesicht bescheren ein Gratisticket, schrieb die Admira in einer Aussendung am Montag.