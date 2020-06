Admira dreht Spiel in Kapfenberg

Das hatte es in dieser Saison erst drei Mal gegeben: Der Pausenpfiff ertönte, und Kapfenberg lag in Führung (2:1). Zwei Mal konnten die Steirer danach den Vorsprung auch über die volle Spielzeit retten. Das sollte am Samstagabend gegen die Admira nicht gelingen – 2:3 endete die Partie, in der das Tabellenschlusslicht Kapfenberg über weite Strecken dominiert hatte.



Von Beginn an leisteten die Steirer der Kampfparole von Coach Von Heesen Folge, der vor der Partie "Druck, Ordnung, Disziplin und Zweikampfhärte" gefordert hatte. Die Hausherren spielten gegen eine ersatzgeschwächte Admira gut nach vorne und wurden bereits in der 11. Minute belohnt: Nach einem schönen Steilpass von Lovin tauchte Babangida plötzlich allein vor Torhüter Tischler auf und machte alles richtig – der gebürtige Nigerianer lupfte den Ball ins Tor.