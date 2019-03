Adi Hütters Frankfurter nach 3:0 in Düsseldorf wieder Fünfter

Eintracht Frankfurt ist am Montag in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder auf Platz fünf zurückgekehrt. Der Club von Trainer Adi Hütter feierten dank Treffer von Goncalo Paciencia (48.) und Sebastian Haller (91., 93.) einen 3:0-Auswärtssieg über Fortuna Düsseldorf und liegt damit einen Punkt vor Bayer Leverkusen. Der Dritte Leipzig und der Vierte Gladbach sind jeweils drei Zähler entfernt.

Bei den Siegern, die bereits am Donnerstag das Achtelfinal-Retourmatch in der Europa League bei Inter Mailand absolvieren, spielte Martin Hinteregger durch. Düsseldorf musste auf den erkrankten Kevin Stöger verzichten, Markus Suttner saß auf der Bank. Der polnische Fortuna-Goalgetter Dawid Kownacki musste in der 19. Minute mit Verdacht auf eine schwere Oberschenkelmuskelverletzung ausgetauscht werden. Der Doppel-Torschütze gegen Schalke dürfte für das EM-Qualifikationsspiel am 21. März in Wien gegen Österreich ausfallen.

Vor der Partie hatte es wie angekündigt Proteste gegen die Termin-Ansetzung an einem Montag gegeben - beide Fan-Blöcke waren beim Anpfiff leer geblieben. Die Frankfurter Anhänger kamen erst zur zweiten Hälfte in ihren Block und fielen dann sofort durch das Abbrennen von Pyrotechnik und einer Rauchbombe auf. Die Düsseldorfer Fans waren nach 15:30 Minuten auf die Tribüne geströmt. Beim Einlaufen der Mannschaften spielte die Stadionregie "I Don't Like Mondays" von "The Boomtown Rats". Die Montagsspiele werden nach derzeitigem Plan zur Saison 2021/22 abgeschafft.