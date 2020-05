Acht Ligaspiele für ein Teamdebüt

Vier Ligaspiele haben Yasin Pehlivan für seine erste Einberufung ins Team genügt. Bei Christopher Trimmel waren es sechs. So einfach war es unter Dietmar Constantini, ins Nationalteam zu rutschen.



Aber auch sein kurzzeitiger Nachfolger Willibald Ruttensteiner ist nicht frei von populistischen Entscheidungen: Er holte nicht nur Andreas Ivanschitz zurück ins Team, sondern berief erstmals auch Philipp Hosiner in den Teamkader. Der 22-Jährige hat ganze acht Partien in der obersten Spielklasse absolviert, sechs von Beginn an - und er hat dabei sechs Tore erzielt.



"Er ist von den Stürmern in Österreich momentan am besten drauf", sagt Admira-Trainer Dietmar Kühbauer, der seinen burgenländischen Landsmann im Sommer von der Vienna geholt hat. Das sagte er auch Ruttensteiner, der Hosiner daraufhin einberief. "Er darf sich jetzt aber nicht verrückt machen lassen, sondern muss weiter hart an sich arbeiten", rät Kühbauer seinem Schützling.