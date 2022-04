AC Milan lacht wieder von der Spitze der Serie A

Milan hat dank eines späten Tores wieder die Tabellenspitze in der italienischen Serie A erklommen. Sandro Tonali traf beim 2:1 gegen Lazio Rom am Sonntagabend erst in der 92. Minute entscheidend. Zur Pause waren die Römer nach einem frühen Treffer von Ciro Immobile (4.) voran gelegen, Olivier Giroud (50.) gelang der Ausgleich. Milan liegt nun wieder zwei Zähler vor Inter Mailand, hat aber auch eine Partie mehr ausgetragen als der Titelverteidiger.