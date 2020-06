AC Milan: Das Ende einer großen Epoche

"Ich ziehe lieber dorthin, wo es weniger anstrengend ist. AC Milan hat mir eine weitere Vertragsverlängerung angeboten, doch ich habe abgelehnt. Man muss einsehen, dass man nicht ewig spielen kann." Die Entscheidung habe er bereits im Februar getroffen – viele Wochen vor der Meldung der Tageszeitung La Repubblica, wonach Klubbesitzer Silvio Berlusconi massive Einsparungen bei AC plant. Demnach sollen Verträge mit Spielern der Rossoneri neu verhandelt und die Gehälter der Profis auf maximal zwei Millionen Euro pro Saison heruntergefahren werden.

Zudem steht eine Kader-Reduzierung auf der Agenda, Nesta (241 Spiele in der Seria A für Milan und Lazio Rom) ist einer von zehn Spielern, deren Verträge im Sommer auslaufen. Filippo Inzaghi spielte seit Sommer 2001 für Milan, in dieser Saison aber nur noch sporadisch. In der Serie A kam er nur noch zu sechs Kurzeinsätzen, in der Champions League wurde Inzaghi, der zu den Top-Torschützen des Wettbewerbs gehört, kein einziges Mal berücksichtigt. Insgesamt lief er für Milan in 299 Pflichtspielen auf und erzielte dabei 125 Tore.

Bereits seit Längerem verdichteten sich die Hinweise, dass Inzaghi den Verein verlassen wird. Allerdings wird er aller Voraussicht nach seine Karriere noch nicht beenden. Offen ist aber noch, wohin ihn sein Weg führen wird. Er richtete noch emotionale Worte an die Fans: "Ich habe für uns gespielt und gewonnen. Wir waren immer auf derselben Wellenlänge, und das wird uns auch niemand nehmen", sagte der 38-Jährige.