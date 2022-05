Abschied von Trainer-Legende Osim: In Graz gingen die Lichter an

81 Minuten lang ging in der Merkur Arena in Graz das Licht an. Ab 19.09 Uhr, angelehnt an das GrĂŒndungsjahr des Vereins, erhellte das Flutlicht die StĂ€tte von Osims grĂ¶ĂŸten Erfolgen. Sturms Jahrhunderttrainer war am Sonntag, nur wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag, verstorben.