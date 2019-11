9:0-Schützenfest der ÖFB-Damen gegen Kasachstan

Viertes Spiel, vierter Sieg für Österreich in der Qualifikation für die EM 2021 in England. 1.200 Zuschauer kamen bei strömendem Regen in die Südstadt und sahen eine klar überlegene österreichische Mannschaft, völlig überforderte Kasachinnen und ein 9:0-Schützenfest. Schon zur Pause hatte Österreich 4:0 geführt.

Frau des Spiels war Julia Hickelsberger-Füller (im Bild oben), die nach sieben Minuten zum 1:0 traf und drei weitere Treffer folgen ließ. Die Kasachinnen waren fast bemitleidenswert, körperlich und technisch klar unterlegen und kamen kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

Tabellenführer

Nach vier Spielen führt Österreich die Gruppe G mit 12 Punkten an. Gruppenfavorit Frankreich (zwei Spiele, zwei Siege) hat aber auch noch keinen Zähler abgegeben. Am 14. April kommt es zum Schlagerspiel daheim gegen Frankreich.