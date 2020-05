86 Millionen für neue Spieler

Über 86 Millionen Euro investierte Paris Saint-Germain im Sommer in neue Stars. Am teuersten war Javier Pastore. Der Argentinier kam um 42 Millionen Euro von Palermo. Kévin Gameiro ( FC Lorient) kostete elf, Blaise Matuidi (St.-Etienne) und Jérémy Ménez (AS Roma) je acht sowie Mohamed Sissoko ( Juventus) sieben Millionen Euro. Dazu wurden auch Torhüter Salvatore Sirigu (It) sowie die beiden Teamverteidiger Milan Bisevac (Ser) und Diego Lugano (Uru) geholt.