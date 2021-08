50 Siege in 77 Spielen: Star-Trainer Mourinho stellte Rekord auf

Jose Mourinho hat sich gleich mit seinem ersten Sieg als Trainer der AS Roma in die Geschichtsbücher eingetragen. Das 3:1 gegen Fiorentina am Sonntag war sein 50. Sieg im 77. Spiel als Trainer in der Serie A. Damit erreichte der Portugiese diese Marke als Schnellster seit Einführung der Drei-Punkte-Regel in der Saison 1994/95. Am Ende seines ersten Engagements in Italien von 2008 bis 2010 bei Inter hielt Mourinho bei 49 siegreichen Partien.