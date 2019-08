5:0 gegen West Ham: ManCity konterte Liverpools 4:1-Sieg

Der englische Fußballmeister Manchester City ist mit einem deutlichen Erfolg in die neue Premier-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag auswärts in London gegen West Ham United 5:0 (1:0). Gleich dreimal kam in der Partie der neu in der ersten englischen Liga verfügbare Videobeweis zum Einsatz.

Der brasilianische Nationalspieler Gabriel Jesus (25. Minute), der überragende englische Nationalstürmer Raheem Sterling (51./75./90.+1) und der Argentinier Sergio Aguero (86.) per Foulelfmeter trafen im London Stadium zum Kantersieg für Manchester City. Dabei hatte sich der Meister gegen das frühere Team von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic phasenweise sogar noch etwas schwergetan. Durch den Erfolg übernahm ManCity vorerst die Tabellenführung vor Vizemeister Liverpool, am Freitag 4:1-Sieger gegen Norwich.