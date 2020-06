4:0 – Milan überrollt Arsenal

Da ist die Rentnergang des AC Milan doch glatt in einen Jungbrunnen gefallen und zerlegte Arsenal im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League nach Strich und Faden mit 4:0. Routine setzte sich im Stadio San Siro gegen jugendlichen Leichtsinn durch.



Lediglich die ersten zehn Minuten gehörten den Gästen aus London, danach war Schluss mit lustig. Milan nützte die wenigen Chancen eiskalt aus und schlug Arsenal dank Effizienz. Kevin Prince Boateng verwendete eine Vorlage von Nocerino für seinen persönlichen großen Auftritt, indem er aus spitzem Winkel den Ball sehenswert zum 1:0 unter die Latte wuchtete (15.).



Arsenal schien paralysiert, Milan hatte plötzlich Spaß an der Sache. Knapp vor der Pause setzte sich Ibrahimovic mit einem Solo gegen drei Arsenal-Verteidiger durch und beflankte Robinho, wahrlich nicht für gefinkelte Kopfballkunst bekannt. Der Brasilianer nickte zum 2:0 ein. Arsenal-Coach Wenger reagierte und brachte Gunners-Legende Thierry Henry, der am Mittwoch sein letztes Spiel für die Londoner absolvierte, ehe er wieder in den USA bei seinem Stammverein in New York auf Torejagd geht.

Aber auch Henry konnte am Spiel zunächst nicht viel ändern. Im Gegenteil, Robinho offenbarte an diesem Abend Torlaune und traf zum 3:0, diesmal per Fuß.