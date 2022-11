393 Volltreffer: Die Rekordtorschützin der Bundesliga tritt zurück

Dazu kommen insgesamt zwölf Meistertitel und zehn Cupsiege. Sechs Mal krönte sie sich zur besten Torschützin. Auch im Nationalteam war Gstöttner aktiv. Sie lief in 35 Länderspielen auf, erzielte dabei fünf Tore. In der Saison 2003/04 avancierte sie mit elf Treffern gar zur besten Torjägerin in der Champions League.

"Die jungen Mädels sind sehr talentiert und spritziger als ich, der Kampf um das Leiberl wurde nicht leichter. Bei der Regeneration habe ich zuletzt auch gemerkt, dass alles länger dauert", erklärt Gstöttner ihr Karriere-Ende. Nach vier Treffern in der Vorsaison, reichte es heuer nur mehr für zwei Kurz-Einsätze. "Jetzt nehme ich mir einmal ein halbes Jahr Auszeit und schaue als Fan zu", so Gstöttner.