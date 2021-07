3:2 gegen Altach: LASK bleibt dran

Der LASK darf wieder von der sofortigen Rückkehr in die tipp3-Bundesliga träumen. Der Absteiger feierte am Freitagabend im Erstliga-Schlager gegen Altach den dringend nötigen Heimsieg, hat nun als Dritter drei Punkte Rückstand auf Altach und sechs auf St. Andrä.



Ein Bock von Altach-Goalie Kobras brachte den LASK in Führung: Mit einem Haken ließ Kobras LASK-Goalgetter Aigner im Strafraum ins Leere rutschen. Im Hochgefühl schaute Kobras auf, suchte in aller Ruhe eine Anspielstation. Und vergaß auf Aigner, der sich aufrappelte und im Stil einer Strafraumkobra Kobras den Ball weg- und Rafinha vor die Beine spitzelte. Der brasilianische Neuzugang hatte keine Mühe, den Ball aus 20 Metern im leeren Tor unterzubringen (21.).



Zehn Minuten später zog sich Aigner bei einem Kopfballduell im eigenen Strafraum eine starke blutende Wunde am Kopf zu, er konnte mit Turban weiterspielen.



Wenig später glückte Altach der nicht unverdiente Ausgleich: Der 1,93m große Ex-Rapidler Christoph Schösswendter köpfelte nach einem Eckball das 1:1 (37.). Glück hatte der LASK Sekunden vor dem Seitenwechsel, als sich ein Vorisek-Freistoß über den verdutzten LASK-Tormann Mandl auf die Querlatte senkte.



Durch einen schön heraus gespielten Treffer gingen die Schwarz-Weißen wieder in Führung: Nach einem Hart-Zuspiel tanzte Rafinha Altach-Verteidiger Lienhart im Strafraum aus und schoss überlegt ins lange Eck (69.). Zwei Minute später die Vorentscheidung: Die Altacher Hintermannschaft wirkte vom Rauch aus dem LASK-Fansektor benebelt, Unverdorben legte für den völlig freien Wimmer auf, der mühelos auf 3:1 erhöhte (71.).



Noch einmal spannend machte LASK-Kapitän Aufhauser die Partie. Er riss Ademi im Strafraum zu Boden, den fälligen Elfmeter verwertete Tomi, obwohl er beim Schuss ausrutschte (82.). Altach konnte aber nicht mehr nachlegen, es blieb beim 3:2 für den LASK.



"Wir haben uns im Winter in jedem Bereich verbessert, das hat man heute gesehen", sagte LASK-Coach Schachner.