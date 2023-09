2:2 in letzter Sekunde: Leverkusen nimmt den Bayern Punkte ab

Das Spitzenspiel der deutschen Fußball-Bundesliga hat keinen Sieger gebracht. Der FC Bayern und Bayer Leverkusen trennten sich am Freitag in München 2:2 (1:1). Exequiel Palacios glich die späte Bayern-Führung durch Leon Goretzka (86.) mit einem in der Nachspielzeit verwandelten Elfmeter noch aus (94.). Die Gäste behaupteten damit ihre Tabellenführung, beide Teams halten nach vier Runden bei zehn Punkten.

Die Verfolger können am Wochenende höchstens bis auf einen Punkt an das Top-Duo heranrücken. Zuvor hatten am Harry Kane nach einem Eckball (7.) und Alejandro Grimaldo per Traumfreistoß (24.) vor 75.000 Fans getroffen.