2004 bleibt ein Ausrutscher für Griechen

Den Griechen fehlen Klasseleute, die Spiele im Alleingang entscheiden können. Schon bei der EM vor vier Jahren war im Angriff keine Durchschlagskraft vorhanden, da­ran hat sich nichts geändert: In der Qualifikation erzielte die Mannschaft in zehn Spielen nur 14 Tore. Und nur gegen Malta gab es mehr als zwei Tore in einer Partie. Der portugiesische Teamchef Fernando Santos ist international ziemlich unerfahren – ganz im Gegensatz zu Vorgänger Otto Rehhagel.



KURIER-TIPP: Griechenland wird Gruppenletzter.