2. Liga: Derbysieg der Young Violets, Admira stolpert über Wels

Mit einer 0:1-Niederlage bei Nachzügler Hertha Wels hat es die Admira am Freitag verpasst, die Tabellenführung in der 2. Liga auszubauen. Vielmehr laufen die Niederösterreicher nun Gefahr, im Schlager der 19. Runde von St. Pölten oder Amstetten von der Spitze verdrängt zu werden. Beide lauern zwei Zähler hinter den Admiranern. Punktegleich mit der Admira ist bei einem Spiel weniger die Lustenauer Austria, die aufgrund Stripfings Rückzug spielfrei ist.

Die Admira geriet beim Tabellenzehnten schon in der sechsten Minute durch Herthas Winter-Zugang Marek Svec in Rückstand und lief diesem bis zum Abpfiff erfolglos hinterher. Selbst in einem beherzten Finish blieb der Truppe von Trainer Thomas Silberberger ein Treffer verwehrt; bei der besten Chance brachte der freistehende Matija Horvat den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unter. Für die Admira war es die erst zweite Saisonniederlage, allerdings auch die zweite in den jüngsten drei Partien.