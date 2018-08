2. Liga: Erster Saisonsieg für Aufsteiger Lafnitz

Im Duell zweier Aufsteiger setzte sich am Freitagabend in Wien der SV Lafnitz durch. Die von Ferdinand Feldhofer gecoachten Steirer gewannen bei der zweiten Mannschaft von Austria Wien, den Young Violets, mit 3:1. Matchwinner war Julian Tomka mit einem Doppelpack (60., 65.). Zuvor waren die Lafnitzer durch ein Eigentor von Marco Stark in Führung gegangen (43.). Toni Vastic traf noch in der Schlussphase für die jungen Austrianer (83.).

Erstmals Grund zum Jubeln hatte auch Vorwärts Steyr. Der Aufsteiger aus Oberösterreich setzte sich beim SV Horn im Waldviertel mit 2:1 durch. Auch in dieser Partie gab es ein Eigentor. Ex-Austrianer Kaja Rogulj bezwang den eigenen Keeper zugunsten zum 1:1 (47.), nachdem Kirschner die Niederösterreicher in Führung gebracht hatte (7.). Das Siegestor für den Traditionsklub erzielte dann Bojan Mustecic (78.).

Einen Sieg feierte auch Aufstiegsaspirant Wattens. Die Tiroler besiegten Blau-Weiß Linz durch ein Tor von Milan Jurdik (82.) mit 1:0. Erst am Sonntag spielt Tabellenführer Ried. Die Innviertler sind in Amstetten zu Gast (10.30 Uhr).