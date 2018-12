2. deutsche Liga: Zulj-Tor beim 2:0-Heimsieg von Union Berlin

Union Berlin hat am Samstag mit einem 2:0-Heimsieg über den VfL Bochum in der 2. deutschen Bundesliga seine Aufstiegsambitionen untermauert. Den Treffer zum Endstand besorgte ÖFB-Legionär Robert Zulj in der 87. Minute. Die Berliner schlossen somit erstmals seit Fortuna Düsseldorf 2011 eine Zweitliga-Hinrunde ohne Niederlage ab. Der Tabellendritte hält bei sieben Siegen und zehn Remis.

Zwei Punkte fehlen dem Klub von Zulj, Christopher Trimmel und Christoph Schösswendter auf den Tabellenzweiten 1. FC Köln, der erst am Montagabend (20.30 Uhr) Magdeburg empfängt. Sechs Zähler sind es auf Herbstmeister HSV, der am Freitagabend beim MSV Duisburg 2:1 gewonnen hatte.