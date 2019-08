2. deutsche Liga: Prietl trifft, Bielefeld neuer Spitzenreiter

Armina Bielefeld ist mit einem Auswärtssieg gegen Jahn Regensburg vorerst an die Tabellenspitze der 2. deutschen Bundesliga gesprungen. Die im Abschluss sehr effektiven Gäste gewannen am Samstag vor 9.514 Zuschauern in der Oberpfalz mit 3:1 (1:0), wobei ÖFB-Legionär Manuel Prietl (63.) per Abstauber den wichtigen Treffer zum 2:1 erzielte.

Bielefeld ist damit weiter ungeschlagen und hält nun wie der VfB Stuttgart bei acht Punkten. Der nur einen Zähler zurückliegende Hamburger SV gastiert jedoch erst am Sonntag im Spitzenspiel der 4. Runde beim Karlsruher SC.